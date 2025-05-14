Предстоящий визит президента России в Иран находится на стадии согласования - Арагчи

БАКУ /Trend/ - В настоящее время визит президента России Владимира Путина в Иран находится на стадии согласования.
Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи после заседания Кабинета министров в Тегеране.
По его словам, визит президента России в Иран состоится в рамках долгосрочных отношений между двумя странами.
Арагчи отметил, что в настоящее время продолжаются консультации между Тегераном и Москвой по вопросам, связанным с предстоящей поездкой.
Точная дата визита пока не разглашается.
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