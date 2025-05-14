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Предстоящий визит президента России в Иран находится на стадии согласования - Арагчи

Иран Материалы 14 мая 2025 13:40 (UTC +04:00)
Предстоящий визит президента России в Иран находится на стадии согласования - Арагчи
Фото: МИД Ирана

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В настоящее время визит президента России Владимира Путина в Иран находится на стадии согласования.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи после заседания Кабинета министров в Тегеране.

По его словам, визит президента России в Иран состоится в рамках долгосрочных отношений между двумя странами.

Арагчи отметил, что в настоящее время продолжаются консультации между Тегераном и Москвой по вопросам, связанным с предстоящей поездкой.

Точная дата визита пока не разглашается.

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