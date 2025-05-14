Азербайджан будет сотрудничать с ВБ в области городской мобильности

БАКУ /Trend/ - Азербайджан договорился со Всемирным банком о принятии соответствующих шагов в связи с совместной деятельностью в области кибербезопасности и городской мобильности.

Об этом в соцсети написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, сообщает Trend.

"Прошла встреча с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс. Мы обсудили сотрудничество со структурами, входящими в состав Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON), по реализации совместных проектов, в том числе по развитию Среднего коридора и повышению транзитного потенциала.

В то же время мы договорились предпринять соответствующие шаги в связи с совместной деятельностью в области кибербезопасности и городской мобильности", - отмечается в публикации.

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