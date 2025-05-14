Назван показатель роста среднемесячной зарплаты в Азербайджане

По состоянию на 1 апреля текущего года численность наемных работников в экономике страны составляла 1,775 млн человек, из них 880,1 тыс. человек работали в государственном секторе экономики, а 894,8 тыс. человек - в негосударственном секторе.

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