Вырос экспорт газа из Азербайджана в Турцию по TANAP

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года из Азербайджана в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) было экспортировано 1,9 миллиарда кубометров газа.

Об этом Trend сообщили в министерстве энергетики.

Согласно информации, этот показатель на 100 млн кубометров, или на 5,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Так, в январе-апреле 2024 года экспорт газа по TANAP в Турцию составил 1,8 миллиарда кубометров.

Отметим, что в январе-апреле этого года в стране было добыто 16,7 млрд кубометров природного газа. 4,5 миллиарда кубометров газа пришлось на долю "Азери-Чираг-Гюнешли", 9 миллиардов кубометров - на "Шахдениз", 0,5 миллиарда кубометров -на "Абшерон", около 2,7 миллиарда кубометров пришлось на SOCAR.

Продажи газа за рубеж за отчетный период составили 8 млрд кубометров. Из них 4 млрд кубометров было продано в Европу, 3,1 млрд кубометров - в Турцию (в том числе 1,9 млрд кубометров - по TANAP), 0,9 млрд кубометров - в Грузию.