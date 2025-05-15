Азербайджан значительно увеличил расходы на импорт масла из Беларуси

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года в Азербайджан из Беларуси было импортировано 233 килограмма сливочного масла на сумму 1,7 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате Азербайджана.

Согласно информации, закупки сливочного масла в Беларуси по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 42 тонны или на 22% в количественном выражении и на 625 тысяч долларов США или на 54,5% в стоимостном выражении.

Так, за первые два месяца 2024 года Беларусь продала Азербайджану 191 тонну сливочного масла на сумму 1,1 миллиона долларов США.

Отметим, что за отчетный период в Азербайджан было импортировано 2,9 тысячи тонн сливочного масла на сумму 15,4 миллиона долларов США. Этот продукт в основном закупался в Иране, Новой Зеландии и Беларуси.

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