В портах иранской провинции Систан и Белуджистан увеличилась погрузка и отгрузка грузов

БАКУ /Trend/ - За прошлый иранский год с (20 марта 2024 г. по 20 марта 2025 г.) объем погруженных-отгруженных грузов в портах провинции Систан и Белуджистан, расположенных на юго-востоке Ирана, вырос на 2,1% по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2023 г. по 19 марта 2024 г.).

Как передает Trend, об этом сообщил местным СМИ директор Управления портов и мореплавания иранской провинции Систан и Белуджистан Гасым Аскеринасаб.

По его словам, в прошлом году в портах провинции Систан и Белуджистан было погружено и отгружено в общей сложности 4,15 миллиона тонн грузов. Из этого объема 1,52 миллиона тонн составили нефть и нефтепродукты, 2,63 миллиона тонн - ненефтяная продукция, и 948 тысяч тонн - рудные минералы.

Представитель управления отметил, что в прошлом году в портах провинции Ирана было погружено и отгружено 88,5 тысячи контейнеров TEU. Это на 33,8% больше, чем годом ранее.

"В прошлом году через порты провинции было перевезено транзитом 18,2 тысячи тонн грузов. Транзит вырос на 19,7% по сравнению с предыдущим годом", - сказал он.

В целом, в портах Ирана было погружено и отгружено около 235 миллионов тонн грузов, из которых 153 миллиона тонн составили погруженные грузы, а 82,3 миллиона тонн — отгруженные.

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