Семь стран официально подтвердили участие в III Играх СНГ

БАКУ /Trend/ - Участие в предстоящих в 2025 году III Играх стран СНГ подтвердили семь стран, включая принимающую сторону - Азербайджан.

Как сообщает в четверг Trend, в настоящее время продолжается регистрация делегаций, которые примут участие в Играх. По последним данным, регистрацию на участие в соревнованиях по 23 видам спорта прошли 1659 спортсменов из 7 стран с пространства СНГ. Общее количество зарегистрированных участников составляет 2385 человек.

Шесть стран подтвердили участие в командных видах спорта – футбол (U-16), баскетбол 3х3 и волейбол. Более 100 спортсменов зарегистрировались в индивидуальных видах спорта, таких как борьба, бокс, дзюдо и тхэквондо.

Отметим, что на начальном этапе регистрируются только делегации из стран СНГ. На втором этапе проводится регистрация для делегаций из стран, не входящих в СНГ и участвующих в Играх по специальным приглашениям. Ожидается прибытие около 5500 участников из 23 стран мира.

III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди.

III Игры стран СНГ станут олицетворением дружбы, единства и спортивного духа среди молодых спортсменов и станут одним из самых престижных спортивных мероприятий в регионе.

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте III Игр стран СНГ: https://cisgames2025.com/

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