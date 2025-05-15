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Азербайджан перешел на систему электронных больничных

Общество Материалы 15 мая 2025 11:29 (UTC +04:00)
Азербайджан перешел на систему электронных больничных

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - С 1 мая больничные листы для застрахованных лиц оформляются исключительно в электронном виде.

Об этом в четверг передает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана.

Сообщается, что теперь больничные листы формируются через Единую информационную систему здравоохранения (ЕИСЗ) и в электронном формате автоматически передаются в подсистему "Труд и занятость" (ƏMAS) Государственного фонда социальной защиты Азербайджана.

"Таким образом, отпадает необходимость предоставления больничных листов в бумажном виде.

Новый порядок обеспечивает более оперативный, прозрачный и удобный процесс оформления документов", - отмечается в информации ведомства.

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