В Азербайджане вырос объем грузовых и пассажирских перевозок автотранспортом

Фото: Государственный таможенный комитет / Facebook

За январь-апрель текущего года грузовые и пассажирские перевозки выросли на 3% и 5,7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в транспортном секторе, перевезено 76,1 млн тонн грузов.

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