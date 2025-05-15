В Азербайджане вырос объем грузовых и пассажирских перевозок автотранспортом
Фото: Государственный таможенный комитет / Facebook
За январь-апрель текущего года грузовые и пассажирские перевозки выросли на 3% и 5,7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в транспортном секторе, перевезено 76,1 млн тонн грузов.
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