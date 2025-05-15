Зафиксирован рост числа туристов из Казахстана в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 мая Бюро по туризму Азербайджана (БТА) провело презентацию в казахстанском городе Атырау в рамках мероприятия, приуроченного к открытию прямых авиарейсов по маршруту Атырау–Баку–Атырау.

Как сообщает в четверг Trend, в ходе презентации была предоставлена ​​информация о продвижении оздоровительного туризма, активных путешествий, фестивалей, концертов, а также деловых мероприятий (MICE) и гольф-туризма, учитывая растущий в последнее время интерес со стороны Казахстана.

Было отмечено, что за первые четыре месяца 2025 года количество граждан Казахстана, посетивших Азербайджан, увеличилось на 18 процентов.

На мероприятии также выступили представители авиакомпании Air Astana, Азербайджанской туристической компании Azertour и TABIA Group.

Добавим, что новый авиарейс начнет выполняться с 31 мая трижды в неделю. В настоящее время прямые перелеты в Баку уже осуществляются из Астаны, Алматы и Актау.