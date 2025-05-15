Интервью ученого-исследователя Сеймура Насирова об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве опубликовано в египетской прессе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В египетской прессе опубликовано интервью председателя Общества дружбы Египет-Азербайджан, ученого-исследователя Сеймура Насирова, посвященное 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Сеймур Насиров отметил в интервью, что общенациональный лидер Гейдар Алиев занимает особое место в сердцах азербайджанского народа, посвятил свою жизнь служению народу и его имя вписано золотыми буквами в историю Азербайджана.

В статье рассказывается о политической деятельности великого лидера. Подчеркнуто, что общенациональный лидер Гейдар Алиев за короткий период сумел консолидировать государственные структуры, укрепить международные связи и заложить основы долгосрочной устойчивой стратегии развития страны. Особо отмечено, что Гейдар Алиев придавал большое значение сотрудничеству с исламским миром и арабскими странами.

С полным текстом статьи можно ознакомиться перейдя по ссылкам:

https://po-news-eg.net/News_Details.aspx?id=68833&Title=في-الذكرى-الـ102-ميلاد-رئيس-الجالية-الأذربيجانية-ف-الرأي-العام

https://boldnews.net/جمعية-الصداقة-المصرية-الأذربيجانية-ت/

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