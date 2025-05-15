ФАО о потенциале страхования урожая для привлечения инвестиций в агросектор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан делает важные шаги в сфере страхования урожая, что поможет привлечь больше инвестиций в агросектор.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мухаммад Насар в ходе панельной сессии на тему "Перспективы развития системы агрострахования: опыт Азербайджана, вызовы и международная практика" в рамках II Международного форума аграрных инноваций в Баку.

М.Насар подчеркнул, что одним из эффективных решений по смягчению последствий климатических изменений для фермеров является страхование урожая. Оно защищает аграриев от рисков, связанных с непредсказуемыми погодными условиями.

По словам представителя ФАО, страхование урожая - это больше, чем просто финансовый инструмент. Это механизм продовольственной безопасности, защиты от убытков и даже от банкротства.

"Азербайджан делает важные шаги в этом направлении. Это поможет привлечь больше инвестиций в агросектор - не только со стороны государства", - сказал он.

Он добавил, что страхование снижает риски и способствует модернизации сельского хозяйства.

"Мировой опыт показывает, что с внедрением агрострахования фермеры активнее инвестируют в технологии, водосбережение, современные удобрения и всё необходимое для эффективного ведения хозяйства", - подчеркнул он.