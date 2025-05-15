В Баку обсуждают перспективы сотрудничества Азербайджана и Грузии в области аквакультуры

БАКУ /Trend/ - У Грузии и Азербайджана есть два возможных направления для сотрудничества в сфере аквакультуры.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал руководитель отдела развития аквакультуры Департамента политики сельского хозяйства и развития сельских районов Грузии Арчил Парцвания в ходе панельной сессии на тему "Международные вызовы и перспективы регионального сотрудничества в области развития рыболовства и аквакультуры" в рамках II Международного форума аграрных инноваций в Баку.

"Первое - это образовательный процесс: создание общей образовательной платформы на азербайджанском и грузинском языках не только для фермеров, но и для государственных служащих, работающих в этой отрасли", - сказал он. Парцвания отметил, что можно создать для этого онлайн-платформу.

"Второе направление, по которому можно сотрудничать с Азербайджаном, - это пополнение рыбных запасов", - добавил он.

Парцвания также подчеркнул, что региональное сотрудничество может принести совместные, положительные результаты.

"Аквакультура - одна из динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства и у Грузии есть хорошие перспективы для ее развития", - отметил он.