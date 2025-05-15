Назван объем средств, потраченных населением Азербайджана на напитки и табак в январе-апреле этого года

В январе-апреле текущего года в Азербайджане зафиксирован рост потребительских расходов на напитки и табачные изделия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж в этом сегменте увеличился. Расходы на напитки и табак составили заметную долю в общем объеме розничного товарооборота страны. В целом же в отчетный период наблюдался рост как в сегменте продовольственных, так и непродовольственных товаров.

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