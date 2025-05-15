Выросли доходы населения Азербайджана в январе-апреле 2025 г.
Доходы населения Азербайджана продолжают расти, наряду с увеличением средней заработной платы, особенно в высокодоходных отраслях, таких как добывающая промышленность, финансы, связь, наука и др.
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