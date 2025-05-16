Новый коридор для Азербайджана, Грузии и Ирана - перспективы еще одной транзитной дороги

БАКУ /Trend/ - Некоторое время назад советник министра дорог и городского развития Ирана Амин Тарфе выступил с предложением создать транзитный коридор Иран-Грузия-Азербайджан в рамках TRACECA.

Как сказал Trend по этому вопросу эксперт по транспорту Рауф Агамирзаев, маршрут Иран-Азербайджан-Грузия связывает порты Персидского залива и Черного моря.

"Реализованные в последние годы на территории Азербайджана проекты дорожной инфраструктуры делают перевозки по этому маршруту еще более привлекательными. Думаю, что дороги, построенные в Карабахе и Восточном Зангезуре, еще больше расширят имеющиеся возможности данной сети. Если ранее было возможно организовать перевозки через Астару и Билясувар, то теперь, с введением в эксплуатацию моста, строящегося в Агбенде, откуда можно следовать в направлении автомобильных дорог Горадиз–Джебраил–Физули–Агдам–Грузия, а также Худаферин–Лачин, Лачин–Кяльбаджар и новой автодороги, проходящей под горой Муров, это станет самым коротким маршрутом автомобильных перевозок и повысит наш транзитный потенциал.

Также следует учесть, что Азербайджан имеет железнодорожную инфраструктуру вдоль границы. В настоящее время также можно организовать мультимодальные перевозки. То есть существует возможность осуществлять перевозки по определенным направлениям, от Решта до Астары или от Джульфы до Агбенда, а также по автомобильным и железным дорогам.

В будущем, после ввода в эксплуатацию Аразского коридора, появится возможность перевозить по железной дороге больший объем грузов из портов Персидского залива в направлении Черного моря. Таким образом, Азербайджан становится еще более значимой страной, независимо от направлений в регионе", - сказал он.

По словам эксперта по транспорту Аслана Асадова, стратегическое расположение Азербайджана позволяет перевозить транзитные грузы.

"В Азербайджане есть как горные, так и равнинные территории. Короткие расстояния, дорожная инфраструктура, в том числе отремонтированные дороги и соответствие стандартам, являются важным фактором", - сказал он.

Говоря о выгодах для Ирана, эксперт отметил, что предложенный коридор может принести дополнительные дивиденды и прибыль Ирану при доставке грузов населению Черноморского побережья через Азербайджан и Грузию. Поэтому Иран заинтересован в этом проекте и демонстрирует свои возможности для его реализации.

"Кроме того, налаживание сообщения Ирана с Россией возможно непосредственно через Азербайджан. Это обусловлено тем, что автомобильные дороги, проходящие через Азербайджан, имеют особое преимущество, в частности для грузового транспорта", - отметил он.