Халг Банк стал первым банком в стране, получившим лицензию ЦБА на осуществление инвестиционных услуг

БАКУ /Trend/ - Согласно лицензии № IKB-01, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики 7 мая 2025 года, Халг Банк стал первым банком в стране, получившим право на осуществление инвестиционных услуг.

Этот важный шаг открывает новую главу в развитии банковского сектора страны. Лицензия дает возможность Халг Банку предоставить широкий спектр финансовых услуг, что усилит его позиции на рынке и выведет деятельность банка на новый уровень. Открыв клиентам новые возможности на рынке капитала, Халг Банк теперь сможет предлагать своим клиентам операции с ценными бумагами и другие инвестиционные услуги. Указанные операции можно легко и удобно совершать через мобильное приложение XalqOnline.

Председатель Правления - Генеральный директор Халг Банка Кямран Меджидов отметил: «Получение этой лицензии имеет стратегическое значение для развития Халг Банка. Мы будем предлагать нашим клиентам не только разнообразные и инновационные банковские услуги, но и профессиональные инвестиционные решения. Наша цель — поддерживать развитие рынка капитала, а также расширять инвестиционные возможности для физических и юридических лиц. Эта деятельность позволит нам предложить клиентам комплексные и надежные финансовые решения и одновременно внести вклад в развитие инвестиционного рынка страны».

На сегодняшний день Халг Банк является одним из самых динамично развивающихся финансовых учреждений региона, предоставляя клиентам современные и доступные банковские услуги через различные каналы продаж, в том числе филиальную сеть, покрывающую всю страну. Халг Банк входит в тройку крупнейших частных банков Азербайджана по активам, кредитному портфелю и объему депозитов.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az//, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.