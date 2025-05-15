Обеспечена занятость 4300 жителей, переселенных на освобожденные от оккупации территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости населения при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает мероприятия по обеспечению жителей, переселяемых на освобожденные от оккупации территории, активными программами занятости.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на минтруда и соцзащиты населения Азербайджана.

Согласно информации, из переселенных жителей уже обеспечена занятость 4300 человек.

"Одновременно ведется организация курсов профессиональной подготовки для жителей. На данный момент 206 человек прошли обучение на курсах, организованных совместно с работодателями.

Из вернувшихся на родные земли граждан, 284 жителя были привлечены к программе самозанятости и в рамках этой программы создали свои малые хозяйства.

Ведется работа по обеспечению занятости еще 680 человек из числа выше указанных жителей",- отмечается в информации ведомства.

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