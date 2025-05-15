Минэкономики Узбекистана о развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В последние годы динамично развивается сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере сельского хозяйства.

Об этом сказал в четверг Trend представитель министерства экономики и финансов Узбекистана Ботир Усмоналиев в кулуарах II Международного форума аграрных инноваций в Баку.

"В последние годы между Азербайджаном и Узбекистаном активно развивается сотрудничество в сельском хозяйстве: в селекции, фруктоводстве, животноводстве и экспорте сельскохозяйственной продукции. Азербайджан входит в пятёрку стран, куда Узбекистан поставляет свои сельхозпродукты", - сказал он.

Усмоналиев отметил, что в последние годы Азербайджан и Узбекистан также тесно сотрудничают в области агрострахования, поскольку в Узбекистане эта сфера пока недостаточно развита.

"В последние пять лет Азербайджан успешно развивает эту отрасль, и уже два года мы сотрудничаем, перенимая опыт Азербайджана - от запуска и внедрения и до того, как работает эта новая модель", - сказал он.

Усмоналиев добавил, что, исходя из этого, в Узбекистане был принят закон о страховании сельскохозяйственных рисков, и сейчас разрабатываются фонды, аналогичные Фонду аграрного страхования Азербайджана.

"В дальнейшем мы планируем страховать наших фермеров, их продукцию, а также животных", - отметил он.

По его словам, сфера транспорта также очень важна для Узбекистана.

"По этому направлению также ведётся сотрудничество с Азербайджаном. Поскольку Узбекистан не имеет прямого выхода в Европу, транспортные коридоры через Иран и Азербайджан играют ключевую роль. В этом нам очень помогает азербайджанская сторона. Сотрудничество в этой области продолжается", - добавил он.