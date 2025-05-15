Назван объем нефти, транспортированной по БТД
В январе-апреле этого года 83% нефти, транспортированной по трубопроводу БТД, составила нефть, добываемая в Азербайджане, а 17% - поступившая из Туркменистана и Казахстана.
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