Албания планирует расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере газификации - замминистра

ТИРАНА /Trend/ - Албания планирует расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере газификации.

Об этом в ответ на вопрос Trend заявил заместитель министра инфраструктуры и энергетики Албании Чено Клоси на встрече с журналистами накануне Шестого саммита Европейского политического сообщества, который состоится 16 мая в Тиране.

"У нас очень хорошие отношения с вашей страной. Мы рассматриваем Азербайджан как одного из самых близких стратегических партнеров, особенно в энергетическом секторе. Наша страна развивается очень быстро в области энергетики, но в газовом секторе мы, откровенно говоря, отстаем. Нам повезло, что через нашу страну проходит газопровод TAP, но на данный момент мы еще не используем этот ресурс. Поэтому благодаря сотрудничеству с вашей страной, с Азербайджаном, мы рады, что это станет первым проектом, в рамках которого Албания начнет использовать газ как источник энергии", - сказал он.

По словам замминистра, именно поэтому Албания рассматривает проект "Нур" по газификации города Корча как стратегический проект, потому что этот первый пилотный проект газификации позволит стране в дальнейшем развивать и расширять сотрудничество и другие проекты в газовой сфере.

"Мы рассматриваем Азербайджан как страну с огромным опытом в этой области. Конечно, наша страна делает ставку на производство возобновляемой энергии. Но, как вам известно, возобновляемая энергетика не может развиваться самостоятельно без балансировки за счет других источников энергии. Именно поэтому для нас важно сначала диверсифицировать источники энергии, а затем и расширять их, чтобы обеспечить энергетическую независимость", - сказал он.