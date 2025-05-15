Учебные здания БСУ будут отремонтированы
Фото: Бакинский Славянский Университет / Facebook
Будут отремонтированы первый и второй учебные корпуса и общежитие Бакинского Славянского университета (БСУ).
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