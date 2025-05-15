Еще не поздно… Погружаясь в мир поэтического искусства Махджамал Бабаевой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В стенах Международного центра мугума прошел литературно-художественный музыкальный вечер под названием "Hələ də gec deyil" (Еще не поздно), приуроченный к 75-летнему юбилею поэтессы Махджамал Бабаевой. Вечер стал настоящим праздником для ценителей поэзии, музыки и национальной культуры, сообщает Trend Life.

Ведущая вечера, писательница Айсель Фикретгызы проникновенно поведала о творческом пути юбиляра и ее значимом вкладе в развитие азербайджанской поэзии, подчеркнув, как ее стихи стали неотъемлемой частью литературного искусства страны.

С множеством тёплых слов в адрес Махджамал Бабаевой выступили известные культурные и общественные деятели: секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт, драматург и писатель Ильгар Фахми, заслуженный деятель искусств Интигам Гасымзаде, писатель и драматург Пярвин Нуралиева, музыковед и профессор Земфира Гафарова, заслуженный работник культуры Зохра Алиева, композитор и заслуженный деятель искусств Эльнара Дадашова, а также руководитель Национального фонда "Деде Горгуд" Эльдар Исмаилов. Все они единодушно отметили неповторимый стиль поэтессы, выразивший патриотизм, чувства и эмоции в её газелях, пронизанных духом времени.

Особое внимание было уделено короткометражному фильму, который режиссёр Низами Сулейманов посвятил жизни и творчеству Махджамал Бабаевой, позволяя гостям ещё глубже погрузиться в мир её искусства.

Далее слово было предоставлено актёру Туралу Ахмеду, который прочитал газели юбиляра, наполнив зал звучанием поэтических строк. В художественной части концерта перед зрителями выступили народные артисты Шафига Эйвазова, Тейюб Асланов, заслуженная артистка Бести Севдиева, а также молодые таланты: ханенде Мафтун Сафарли, Дашгын Кюрчайлы и Медина Селимова. Их выступления стали прекрасным дополнением к вечерней программе, подарив зрителям моменты истинного вдохновения.

В завершение вечера Махджамал Бабаева поблагодарила организаторов и участников за этот незабываемый праздник поэзии и музыки. Этот вечер стал символом признания и уважения к творчеству Махджамал Бабаевой, которая остаётся значимой фигурой в азербайджанской литературе, верной своим традициям и эстетическим идеалам, продолжая вдохновлять новое поколение поэтов и артистов.

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