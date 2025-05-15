В Азербайджане выросло производство золота
Фото: Газета "Налоги"
Производство золота в Азербайджане в январе-апреле текущего года увеличилось на 426,8 килограмма, или на 71,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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