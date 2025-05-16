Назван объем производства овощей в Азербайджане
В январе-апреле текущего года в Азербайджане общий объем производства продукции сельского хозяйства вырос на 1,8%, в том числе производство продукции животноводства - на 1,1%, растениеводства - на 9,3%.
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