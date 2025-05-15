Генсек Азербайджанской Национальной комиссии по ЮНЕСКО посетил турецкого коллегу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество по линии ЮНЕСКО.

Как сообщает в четверг Trend, генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО Сеймур Фаталиев, первый секретарь посольства Азербайджана в Анкаре Ислам Гулиев и второй секретарь Комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО Мустафа Шабанов посетили председателя комиссии по ЮНЕСКО Турецкой Республики Оджала Огуза.

В ходе визита, в котором также приняли участие помощник генерального секретаря Национальной комиссии Турецкой Республики по ЮНЕСКО Озге Зюлейха Омероглу, специалист сектора Джансу Тюрк и профессор Бильге Тюзел Эргин, были обсуждены юбилейные программы ЮНЕСКО, Программа памяти мира, возможное сотрудничество в области культурного и нематериального наследия.

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