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Генсек Азербайджанской Национальной комиссии по ЮНЕСКО посетил турецкого коллегу (ФОТО)

Политика Материалы 15 мая 2025 12:39 (UTC +04:00)
Генсек Азербайджанской Национальной комиссии по ЮНЕСКО посетил турецкого коллегу (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Представители Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество по линии ЮНЕСКО.

Как сообщает в четверг Trend, генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО Сеймур Фаталиев, первый секретарь посольства Азербайджана в Анкаре Ислам Гулиев и второй секретарь Комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО Мустафа Шабанов посетили председателя комиссии по ЮНЕСКО Турецкой Республики Оджала Огуза.

В ходе визита, в котором также приняли участие помощник генерального секретаря Национальной комиссии Турецкой Республики по ЮНЕСКО Озге Зюлейха Омероглу, специалист сектора Джансу Тюрк и профессор Бильге Тюзел Эргин, были обсуждены юбилейные программы ЮНЕСКО, Программа памяти мира, возможное сотрудничество в области культурного и нематериального наследия.

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Генсек Азербайджанской Национальной комиссии по ЮНЕСКО посетил турецкого коллегу (ФОТО)
Генсек Азербайджанской Национальной комиссии по ЮНЕСКО посетил турецкого коллегу (ФОТО)
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