Скорость интернета в Азербайджане за последние 4 года многократно выросла

За последние годы в Азербайджане значительно возросла скорость интернета. Почти вся территория страны охвачена оптоволоконной сетью, что позволило существенно сократить цифровой разрыв, особенно в сельских регионах. Эти достижения стали возможны благодаря национальному проекту, реализуемому министерством цифрового развития и транспорта. Его основная цель - обеспечение широкодоступного и стабильного интернета, поддержка развития цифровой экономики и создание условий для привлечения инвестиций.

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