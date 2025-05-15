БАКУ /Trend/ - Посольство США в Азербайджане проведет образовательную выставку в Баку.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на посольство США в Азербайджане.

"Посольство США в Азербайджане совместно с Американским советом по международному образованию с радостью объявляет выставку выпускников EducationUSA уникальной возможностью для учеников средних школ и студентов, заинтересованных в обучении в Соединённых Штатах, а также их родителей.

В этом публичном мероприятии будет представлено более 30 стендов, где выпускники американских вузов из Азербайджана и представители посольства поделятся опытом и информацией о программах обмена, направлениях обучения в США - от науки и искусства до бизнеса и государственной политики.

Выставка предлагает студентам и родителям ценную возможность напрямую узнать об образовании в США, включая программы бакалавриата, магистратуры и обмена. Консульский персонал посольства также будет присутствовать на выставке, чтобы поделиться информацией о студенческих визах. Со вступительной речью выступит временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара.

Выставка состоится 17 мая с 11:00 до 14:00 в зале "Ротунда" бизнес-центра Landmark", - говорится в сообщении посольства.

Также подчеркнуто, что за последние годы количество азербайджанцев, обучающихся в США, значительно увеличилось.

"В 2023-2024 учебном году в высших учебных заведениях США обучалось 1130 азербайджанских студентов, что на 25,4 процента больше, чем годом ранее.

В программах английского языка и образовательных обменов посольства принимают участие множество азербайджанских студентов. С 1993 года более 8000 азербайджанцев приняли участие в более чем 50 программах обмена, финансируемых правительством США.

Студенты могут получить бесплатные индивидуальные консультации у советников EducationUSA, которые предоставляют информацию по вопросам поступления в университеты США родителям и учащимся. Для получения дополнительной информации и регистрации на выставку EducationUSA Alumni Fair 2025 можно посетить страницу Alumni Fair 2025 | EducationUSA Azerbaijan или связаться по электронной почте [email protected]", - отмечается в информации посольства.

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