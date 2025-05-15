Объем информационных и коммуникационных услуг в Азербайджане вырос
Объем информационно-коммуникационных услуг в стране продолжает расти, при этом основная часть услуг предоставляется населению, а значительная доля доходов поступает от негосударственного сектора.
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