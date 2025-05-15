БАКУ /Trend/ - Узбекская компания заинтересована в выходе на рынок Азербайджана и сотрудничестве с местными компаниями.

Об этом сказал в четверг Trend менеджер по продажам Узбекской компании "Europack" Вадим Пулатов в кулуарах 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки (Caspian Agro) и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan) в Баку.

"Компания EuroPack производит бутылки, стеклянную посуду и стаканы для компаний, занимающихся производством алкогольных напитков. Также мы занимаемся их декорированием и изготовлением этикеток для бутылок и стаканов.

Мы экспортируем нашу продукцию в разные страны. Сейчас мы хотим выйти на азербайджанский рынок и наладить сотрудничество с местными компаниями. Это мой первый визит в Баку. Здесь мы планируем обсудить возможности сотрудничества с профильными компаниями",- добавил он.

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