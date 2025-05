ООО Aztelekom реорганизовано

БАКУ /Trend/ - ООО «Aztelekom», действующее в составе Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON), реорганизовано путем присоединения к нему следующих структур: ООО «Bakı Telefon Rabitəsi», ООО «AzEvroTel», Международной автоматической телефонной станции Производственного объединения «Aztelekom» министерства связи и информационных технологий, Гянджинского телекоммуникационного управления, ООО «Azərrabitəlayihə» и Сумгайытского телекоммуникационного узла.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе ООО.

Отмечено, что реорганизованное предприятие ООО «Aztelekom» объявлено правопреемником вышеуказанных организаций, а его учредителем определен AZCON.

«Создание единого центра управления позволит упростить административные процессы, повысить эффективность использования ресурсов и обеспечить большую экономию капитальных и операционных расходов, включая государственные средства. Целью реорганизации является централизованное управление инвестициями, привлечение высококвалифицированных кадров и реализация проектов, способствующих цифровому развитию. Реорганизация устранит дублирующие процессы, повысит гибкость операций и упростит процесс принятия решений. Одним из главных приоритетов ООО «Aztelekom» является создание механизма управления, который позволит лучше координировать и согласовывать стратегические цели. В рамках единой системы управления компания также будет развивать среду сотрудничества, способствующую инновациям», - говорится в сообщении.

Следует отметить, что ООО «Aztelekom», являющееся основным оператором успешно завершенного мегапроекта «Онлайн Азербайджан», удостоено награды Speedtest Award for Fastest Fixed Network (самая быстрая фиксированная сеть) от глобальной компании Ookla, специализирующейся на анализе широкополосных и мобильных сетей, а также награды Best Practice of Home Broadband Development (Лучшие практики по развитию домашнего широкополосного интернета) от авторитетной компании IDATE, имеющей 45-летний международный опыт в вопросах цифровой трансформации.

