Назван объем грузоперевозок воздушным транспортом в Азербайджане
За январь-апрель текущего года 99,9% перевозок воздушным транспортом в Азербайджане осуществлялись государственными предприятиями. Грузоперевозки этим видом транспорта выросли на 2%
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