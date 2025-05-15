Обсуждено стратегическое партнерство между Азербайджаном и Венгрией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу с делегацией во главе с заместителем спикера Национальной Ассамблеи Венгрии Шандором Лежаком, находящейся с визитом в стране.

Об этом в четверг сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Сообщается, что на встрече отмечалось существование стратегического партнерства между Азербайджаном и Венгрией, основывающегося на дружбе, взаимоуважении и тесном сотрудничестве.

Подчеркивалось также, что две страны активно сотрудничают в политической, экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, образовательной и других сферах.

Особо отмечалась существенная роль встречных визитов на высоком уровне, включая визиты глав государств и правительств, в дальнейшем расширении этих отношений.

Также были отмечены обширные связи законодательных ассамблей наших стран.

Собеседники выразили удовлетворение сотрудничеством наших парламентов в Межпарламентском Союзе, ПА ОБСЕ, ПА НАТО и прочих международных парламентских организациях.

Заместитель спикера Национальной Ассамблеи передал спикеру Милли Меджлиса приветствия и добрые пожелания спикера парламента Венгрии Ласло Кевера. Он заявил, что его страна придаёт большое значение развитию отношений с дружественным Азербайджаном.

На встрече отмечалось, что наши народы разделяют схожие ценности, и что гуманитарное сотрудничество способствует ещё большему сближению наших народов, а также что успешно развиваются связи в области образования и культуры.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении пресс-службы парламента.