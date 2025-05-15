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Обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем

Политика Материалы 15 мая 2025 19:39 (UTC +04:00)
Обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - 15 мая премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в нашей стране Лу Мэй.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, на встрече с удовлетворением было подчеркнуто динамичное развитие азербайджано-китайских отношений благодаря совместным усилиям Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Была отмечена важность недавнего государственного визита Президента Ильхама Алиева в Китай, подписание главами государств «Совместного заявления Азербайджанской Республики и Китайской Народной Республики об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства», которое вывело отношения между двумя странами на более высокий уровень.

На встрече были также рассмотрены актуальные вопросы торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия между Азербайджаном и Китаем, обсуждены перспективы сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

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