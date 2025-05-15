Армянская армия жестоко убила семью из пяти человек - свидетель в бакинском суде

БАКУ /Trend/ - Армянская армия в сентябре-октябре 1991 года четыре раза нападала на село Баш Гюнейпая Агдеринского района, в результате чего были убиты участник Второй мировой войны Гошун Абдуллаев, 1910 года рождения, Гамза Алекперов и другие жители села.

Как сообщает Trend, об этом в ходе продолжившегося сегодня судебного процесса в Бакинском военном суде сказал потерпевший Керим Новрузов.

По его словам, последнее крупномасштабное нападение армянской армии произошло 12 марта 1992 года.

"Они напали на пять сел Агдеринского района, в том числе на наше село Баш Гюнейпая. Они окружили село и открыли огонь из танков и тяжелой артиллерии. У них было достаточно вооружения Они были вооружены автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками. Мой отец геройски погиб вместе со своими боевыми товарищами при спасении мирных жителей от резни 12 марта 1992 года. Также погибли мой брат, двое дядей и другие родственники, друг детства. Хотя при посредничестве Виталия Баласаняна велись переговоры, они отказались выдать тела отца и тех, кто погиб вместе с ним. По сей день неизвестно, где находятся их останки", - сказал К.Новрузов.

Он добавил, что в том числе армянской армией была жестоко убита семья из пяти человек.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

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