AAF собирает автолюбителей на выходных

БАКУ /Trend/ - Предстоящие выходные будут еще более интересными с "Эволюцией скорости". Так, при поддержке Автомобильной федерации Азербайджана (AAF), "Nazar Holdinq" и Исполнительной власти города Баку пройдет выставка классических автомобилей, скоростных автомобилей и суперкаров.

Как сообщает Trend, 17 мая на территории от улицы Азиза Алиева до Гоша Гала Гапысы будут представлены классические автомобили 1985 года выпуска, а 18 мая - скоростные автомобили различных типов, "суперкары".

Ознакомление с выставкой бесплатное.

Поскольку каждый из автомобилей является уникальным и выставочным экспонатом, они будут представлены в специальной зоне, созданной вдоль улицы. Доступ в эту зону смогут получить только владельцы выставленных автомобилей.

Вдоль улицы будет создана специальная зрительская зона, откуда зрители смогут ознакомиться с автомобилями выставки.

Некоторые зрители получат возможность поближе посмотреть на автомобили. Так, в ходе мероприятия некоторые зрители смогут посидеть и поближе ознакомиться с автомобилями только с разрешения и приглашения автовладельцев.

Выставка будет проводиться в течение двух дней - с 11:00 до 19:00. У зрителей будет возможность увидеть эволюцию скорости - от классических до скоростных автомобилей, а также насладиться атмосферой мероприятия.

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