В бакинском суде показан видеоматериал, снятый во время оккупации села Зиланлы и Зангилана

БАКУ /Trend/ - Сегодня в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде был продемонстрирован видеоматериал, снятый во время оккупации села Зиланлы Губадлинского района и Зангилана вооруженными силами Армении.

Как сообщает Trend, на видеокадрах видны сожженные тела убитых азербайджанских полицейских.

На кадрах слышна речь военнослужащих армянской армии. Они говорят: "Мы взяли эту высоту. Отсюда в ту сторону Иран. После этого мы отправимся в Зангилан. Зангилан в той стороне - в стороне Араза. Мы исполнили завет наших дедов, мы достигли своей цели". Военнослужащие армянской армии на видеокадрах поют песню "Вставай дашнак Дро" на фоне флага с надписью "Дашнакцутюн".

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

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