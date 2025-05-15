БАКУ /Trend/ - Узбекистан переходит к модели Азербайджана по агрострахованию.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал представитель министерства экономики и финансов Узбекистана Ботир Усмоналиев в ходе панельной сессии на тему "Перспективы развития системы агрострахования: опыт Азербайджана, вызовы и международная практика" в рамках II Международного форума аграрных инноваций в Баку.

По его словам, Узбекистан за последние 2–3 года активно занимается развитием системы сельскохозяйственного страхования, которая уже в течение пяти лет эффективно действует в Азербайджане.

Усмоналиев отметил, что ранее агрострахование в Узбекистане осуществлялось на общих основаниях через коммерческие страховые компании, однако эта модель не дала положительных результатов.

"Поэтому по поручению главы нашего государства мы начали изучать различные подходы к агрострахованию - в том числе в Испании, Турции и Азербайджане. За последние два года мы особенно активно сотрудничали с Турцией и Азербайджаном, изучая их модель в этой сфере. По итогам этого сотрудничества в нашей стране был принят закон о страховании сельскохозяйственных рисков", - рассказал он.

По его словам, после принятия закона ведётся работа по формированию специального фонда и разработке нормативных актов, регулирующих его деятельность.

"В настоящее время мы переходим к модели Азербайджана по агрострахованию", - подчеркнул Усмоналиев.