Землетрясение в Конье ощущалось также в Анкаре

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Конья произошло сильное землетрясение. Оно ощущалось также в Анкаре и близлежащих городах и селах.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По имеющейся информации, сила землетрясения составила 5,2 балла. Его очаг находился на глубине 18,7 километра.

Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) сообщило, что персонал учреждения в этом районе перешел на усиленный режим работы.

Пока никакой информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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