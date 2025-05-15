В Баку завершается Форум почтовых лидеров стран Европы и СНГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку проходит третий день Форума почтовых лидеров стран Европы и СНГ.

Trend сообщает, что в третий день форума с участием более 150 высокопоставленных представителей из более чем 30 стран Европы и СНГ – представителей национальных почтовых служб, технологических компаний и компаний электронной коммерции, а также экспертов - были проведены обсуждения по вопросам трансформации почтового сектора в ответ на глобальные вызовы.

Генеральный директор Регионального содружества в области связи стран СНГ Алексей Бородин поделился мнением о проведении в стране этого авторитетного мероприятия.

"Азерпочт" всегда был одним из самых передовых и развитых предприятий региона. Благодаря своему географическому расположению Азербайджан выступает в качестве одного из важных логистических центров и маршрутов. Считаю, что это, а также благоприятные логистические особенности и применяемые в стране инновационные услуги являются одной из основных точек выхода для развития в нашем регионе", - сказал он.

Напомним, что 13-15 мая в Баку состоялся Форум почтовых лидеров, организованный Всемирным почтовым союзом при поддержке министерства цифрового развития и транспорта и "Азерпочт", функционирующего в составе Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга.

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