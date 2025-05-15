В Баку проходит второй день II Международного форума аграрных инноваций (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку стартовал второй день II Международного форума аграрных инноваций.

Как сообщает в четверг Trend, Форум проходит в рамках третьего по счету дня 18-й Азербайджанской Международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro и 30-й юбилейной Азербайджанской Международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

В форуме принимают участие директор Центра рыболовства и аквакультуры Джейхун Алиев, генеральный секретарь Региональной комиссии по рыболовству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (CACFISH) Гейдар Ферсой, председатель Общественного объединения Ассоциации производителей и переработчиков рыбы Азербайджана Заур Салманлы, представитель Департамента рыбной промышленности министерства водных ресурсов, аквакультуры и переработки Кыргызской Республики Эдил Ниязов, представитель министерства сельского и лесного хозяйства Турции Нимет Кавуз и директор Научно-исследовательского института рыбного хозяйства Абдулла Гурбанов.

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