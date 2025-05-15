Назван объем нефти, траспортированной по магистральным нефтепроводам в январе-апреле 2025 г.

В январе–апреле 2025 года по магистральным нефтепроводам было транспортировано меньше нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная часть объема пришлась на нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан.

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