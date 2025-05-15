Иран и Азербайджан обладают большим потенциалом для экономического развития региона – губернатор (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Иран и Азербайджан обладают большим потенциалом для экономического развития региона.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил губернатор иранской провинции Западный Азербайджан Реза Рахмани.

По его словам, между Ираном и Азербайджаном есть много возможностей, которые необходимо активизировать.

"В рамках визита Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан был организован ряд плодотворных встреч с азербайджанскими бизнесменами. На этих встречах было отмечено, что, помимо развития связей и экономических отношений между двумя странами, есть и новые перспективы", - отметил он.

Губернатор подчеркнул, что Иран уже активно взаимодействует в торгово-экономической сфере с такими странами, как Афганистан, Пакистан, а также с арабскими государствами на юге страны, и есть новые перспективы в этой сфере.

"У Азербайджана также есть устойчивые каналы торгового сотрудничества с Россией и другими странами. Таким образом, мы можем говорить о двух основных направлениях: во-первых, это углубление связей и торговли между Ираном и Азербайджаном, а во-вторых, расширение торгового обмена с соседними странами через территории Ирана и Азербайджана. Это может способствовать росту региональных экономических возможностей, транзита, грузоперевозок и товарооборота", - добавил он.

Иранский губернатор также добавил, что в целом у Ирана и Азербайджана есть общие интересы в регионе, которые будут способствовать обеспечению их экономических и других приоритетов.

"Четыре иранские провинции - Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Ардебиль и Гилан — граничат с Азербайджаном. Провинция Западный Азербайджан имеет границу с Нахчыванской Автономной Республикой протяженностью около 150 километров. На этом участке действует официальный таможенный пункт, а Аразское водохранилище оказывает положительное влияние на развитие экономических связей двух стран.

В настоящее время одним из наиболее важных проектов является проект по железной дороге между Ираном, Азербайджаном и Турцией. Железнодорожная линия, которая соединит эти три страны на их общих границах, имеет большое значение. Рассматриваемая железнодорожная линия может способствовать как развитию региона, так и значительному развитию грузоперевозок. Эта железнодорожная линия может работать в рамках коридора Восток-Запад. Один из маршрутов железнодорожной линии по коридору Восток-Запад проходит по побережью Каспийского моря в северном направлении.

Другой маршрут предполагает соединение провинции Западный Азербайджан с Нахчываном и Турцией. В Турции продолжается строительство железнодорожного участка от Карса до границы протяженностью около 230 километров. Если в Иране будет завершено строительство линии от Маранда до Эвоглу, а Нахчыванская железная дорога будет интегрирована в эту сеть, появится возможность прямых грузоперевозок в Европу и обратно. Это принесет выгоду не только Ирану, Азербайджану и Турции, но и всему региону, открывая новые экономические горизонты", - сказал Реза Рахмани.

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