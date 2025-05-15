Названа численность населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года численность населения увеличилась на 8 тысяч 253 человека или на 0,1 процента и по состоянию на 1 апреля 2025 года составила 10 миллионов 233 тысячи 142 человека.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, 54,4 процента населения страны составляют городские жители, 45,6 процента - сельские, 49,8 процента - мужчины и 50,2 процента - женщины.

Согласно данным на 1 апреля 2025 года, численность населения по экономическим районам распределяется следующим образом: 4,6 процента — на Нахчыванскую Автономную Республику, 23,0 процента — на город Баку, 9,2 процента — на Лянкяран-Астаринский район, 8,6 процента — на Абшерон-Хызинский, 7,3 процента — на Карабахский, 7,1 процента — на Центрально-Аранский, 6,6 процента — на Газах-Товузский, 6,1 процента — на Шеки-Загатальский, 5,9 процента — на Гянджа-Дашкесанский, 5,4 процента — на Губа-Хачмазский, 5,2 процента — на Миль-Муганский, 4,9 процента — на Ширван-Сальянский, 3,1 процента — на Горный Ширван и 3,0 процента — на Восточно-Зангезурский экономический район.

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