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Продолжаются международные учения «Anatolian Phoenix–2025» (ФОТО)

Политика Материалы 15 мая 2025 19:24 (UTC +04:00)
Продолжаются международные учения «Anatolian Phoenix–2025» (ФОТО)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - В городе Конья братской Турецкой Республики продолжаются международные поисково-спасательные учения «Anatolian Phoenix – 2025» («Anadolu Ankası – 2025»).

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Согласно плану учений, сначала был проведён брифинг, на котором участникам было рассказано о правилах безопасности, предстоящих задачах и порядке их выполнения, была предоставлена необходимая информация о рельефе и климате местности, на которой будут проводиться поисково-спасательные мероприятия.

Самолёты различных стран, принимающие участие в международных учениях, выполнили летные маневры. Затем участники осмотрели районы, где будут выполнены лётные задачи.

Также в целях ознакомления с местностью были выполнены практические полёты, в ходе которых была проверена координация действий и качество радиосвязи.

Отметим, что учения продлятся до 23 мая.

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Продолжаются международные учения «Anatolian Phoenix–2025» (ФОТО)
Продолжаются международные учения «Anatolian Phoenix–2025» (ФОТО)
Продолжаются международные учения «Anatolian Phoenix–2025» (ФОТО)
Продолжаются международные учения «Anatolian Phoenix–2025» (ФОТО)
Продолжаются международные учения «Anatolian Phoenix–2025» (ФОТО)
Продолжаются международные учения «Anatolian Phoenix–2025» (ФОТО)
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