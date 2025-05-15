Албания завершает первоначальный этап реализации проекта с SOCAR по газификации Корчи - замминистра

ТИРАНА /Trend/ - Албания завершает первоначальный этап реализации проекта с SOCAR по газификации Корчи.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра инфраструктуры и энергетики Албании Чено Клоси накануне Шестого саммита Европейского политического сообщества, который состоится 16 мая в Тиране.

"Мы также хотим реализовать очень амбициозную стратегию в энергетическом секторе Албании, чтобы стать страной, которая сможет экспортировать энергию и, скажем так, стать лидером в регионе в области возобновляемых источников энергии. Но, как я уже говорил, это невозможно без газа. Именно поэтому при участии вашей компании, SOCAR, мы сейчас завершаем, скажем так, начальную фазу проекта — подготовку бизнес-плана, прежде чем перейти к конкретным шагам по началу инвестиций в этот проект", - сказал он.

Замминистра отметил, что этот проект по газификации города Корча не связана напрямую с возобновляемыми источниками энергии, но она даёт стране огромный потенциал использования газа.

"Это первое сотрудничество между Албанией и Азербайджаном, которое находится на продвинутой стадии. И после этого мы уже рассматриваем возможности для других проектов, основанных на обмене потенциалом и опытом, которыми обладают наши две страны в энергетическом секторе.

Как я уже сказал, Азербайджан сейчас также очень быстро развивает сектор возобновляемой энергетики. В Албании возобновляемая энергетика в основном основана на гидроэнергетике. Но у нас также есть важные проекты, связанные с насосными станциями, солнечными панелями, ветропарками. И сейчас мы используем эти проекты для расширения наших знаний и опыта в этой сфере. Потому что, как я уже отмечал, возобновляемая энергетика — это будущее, но ей сложно управлять, и поэтому очень полезно, когда две страны могут делиться опытом", - заявил он.