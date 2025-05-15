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Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Пакистана в железнодорожной сфере (ФОТО)

Общество Материалы 15 мая 2025 20:42 (UTC +04:00)
Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Пакистана в железнодорожной сфере (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Председатель действующего в составе Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON) ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) Ровшан Рустамов встретился с государственным министром железных дорог Пакистана Билалом Ажаром Кайани.

Как сообщает Trend, на встрече было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества Азербайджана и Пакистана в рамках международных организаций в железнодорожной сфере.

Были обсуждены возможности дальнейшего расширения сотрудничества по международным транспортным маршрутам, увеличения грузооборота между двумя странами, а также организации контейнерных перевозок по маршруту Пакистан-Афганистан-Туркменистан-Азербайджан.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Пакистана в железнодорожной сфере (ФОТО)
Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Пакистана в железнодорожной сфере (ФОТО)
Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Пакистана в железнодорожной сфере (ФОТО)
Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Пакистана в железнодорожной сфере (ФОТО)
Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Пакистана в железнодорожной сфере (ФОТО)
Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Пакистана в железнодорожной сфере (ФОТО)
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