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В масштабах армии Азербайджана проводится командно-штабная тренировка (ФОТО)

Общество Материалы 15 мая 2025 15:32 (UTC +04:00)
В масштабах армии Азербайджана проводится командно-штабная тренировка (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2025 год, в масштабах армии Азербайджана проводится командно-штабная тренировка.

Об этом в четверг сообщили Trend в Министерстве обороны Азербайджана.

"Согласно плану тренировки, проводимой с привлечением главных управлений и управлений Министерства обороны, видов войск и сил, а также штабов Отдельной общевойсковой армии, выполняются действия в соответствии с процессом принятия военных решений.

15 мая министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в формате видеосвязи заслушал доклады штабов.

Министр обороны отметил, что Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выразил удовлетворение деятельностью армии Азербайджана и довёл до участников поставленные перед армией задачи.

Цель командно-штабной тренировки, проводимой в соответствии с условиями реального боя и с учетом современного боевого опыта, состоит в совершенствовании процесса принятия военных решений с учетом маневренных возможностей подразделений, а также в отработке вопросов проведения оборонительных и контрнаступательных операций", - говорится в сообщении ведомства.

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В масштабах армии Азербайджана проводится командно-штабная тренировка (ФОТО)
В масштабах армии Азербайджана проводится командно-штабная тренировка (ФОТО)
В масштабах армии Азербайджана проводится командно-штабная тренировка (ФОТО)
В масштабах армии Азербайджана проводится командно-штабная тренировка (ФОТО)
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