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ЦБ Азербайджана выдал лицензию Халг Банк

Экономика Материалы 15 мая 2025 16:52 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана выдал лицензию Халг Банк

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана выдал ОАО "Халг" Банку лицензию на право предоставления инвестиционных услуг (операций).

Об этом в четверг сообщили Trend в ЦБ Азербайджана.

"В соответствии со статьей 74-3.4 закона Азербайджанской Республики "О рынке ценных бумаг" Центральным банком Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Халг" Банку 7 мая 2025 года выдана бессрочная лицензия под номером IXB-01, дающая право предоставлять инвестиционные услуги (операции)", - говорится в сообщении ЦБА.

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