Однажды в Баку - пожилой богач заключил союз со служанкой вместо молодой красавицы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета вновь подарил зрителям незабываемую встречу с классикой, представив знаменитую оперетту великого композитора Узеира Гаджибейли "Не та, так эта", также известную под названием "Мешади Ибад". Событие состоялось в стенах Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, превратив этот вечер в настоящий праздник музыки и театра, сообщает Trend Life.

Этот спектакль, наполненный комедийными поворотами, яркими музыкальными номерами и динамичными характерами персонажей, стал настоящим праздником для ценителей оперетты и классического театра. Мастерское исполнение всех участников, от дирижера до исполнителей ролей, создало незабываемую атмосферу спектакля, в сюжете которого юмор переплетается с глубокими социальными темами, оставляя зрителей с мыслями о вечных ценностях и человеческих переживаниях.

В этот вечер яркие и запоминающиеся образы персонажей оживили на сцене признанные мастера искусства - народные артисты Азер Зейналов (Мешади Ибад), Акрам Поладов (Рустам-бек), Гюлюстан Алиева (Сенем), Джахангир Гурбанов (Гочу Аскер), Турал Агасиев (Рза-бек), Алекпер Алиев (Гасангулу-бек), Тайяр Байрамов (ханенде), Эльнур Ахмедов (кяманча), а также талантливые солисты Атеш Гараев (Сарвар), Фатима Джафарзаде (Гюльназ), Фахмин Ахмедли (Гасан-бек), Халид Бекиров (Амбал) и Садиг Меликов (Мешади Газанфар).

Постановку осуществил заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, музыкальный руководитель и дирижёр - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, художник-постановщик – народный художник Таир Таирович.

Автор произведения Узеир Гаджибейли, используя смех и сатиру, ярко раскрывает социально-бытовые предрассудки своего времени, задавая важные вопросы о социальных нормах и устоях. В центре истории - влюбленные Сарвар и Гюльназ, чьи чувства сталкиваются с преградами и препятствиями. Отец девушки, Рустам-бек, обанкротившийся и разоренный, решает выдать свою дочь за богатого пожилого купца Мешади Ибада. Но любовь Сарвара к Гюльназ не позволяет ему смириться с этим решением, и он находит неожиданный способ вмешаться в этот план... В результате стремительно развивающихся событий Сарвар заставляет Мешади Ибада отказаться от Гюльназ и жениться на служанке Сенем, которая, в свою очередь, давно мечтала о семейном счастье. Так, вместо молодой и красивой Гюльназ, Мешади Ибад находит утешение в союзе с Сенем. Ведь как говорит народная мудрость: не та - так эта!

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